Гендиректор МАГАТЕ планує терміново виїхати на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС через повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.



Зазначається, що Україна повідомила агентство, що ЗАЕС принаймні двічі втрачала з’єднання з лінією електропередач протягом 25 серпня. Наразі вона знову працює, залишаючись підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої ТЕС, яка може забезпечити резервну електроенергію в разі потреби.



Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок від’єднання від електропередачі два діючих реактори ЗАЕС були відключені від електромережі, спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, повідомив Гроссі. Усі шість блоків залишалися відключеними від мережі.

Зазначається, що ЗАЕС має чотири зовнішні лінії електропередачі, але три з них були втрачені раніше.



В агентстві наголошують, що надійне електропостачання є важливим для забезпечення ядерної безпеки. На випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС, як і інші атомні електростанції в усьому світі, ще має доступні дизель-генератори для резервного живлення.

"Майже щодня на Запорізькій АЕС або поблизу неї відбувається новій інциденти. Ми не можемо гаяти час. Я маю намір особисто очолити місію МАГАТЕ на станції в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", – сказав він.

У межах підготовки до місії гендиректор МАГАТЕ зустрівся сьогодні в четвер у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція була відключена від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.