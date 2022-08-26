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Новини
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Суд може конфіскувати активи першого російського мільярдера вже у вересні, – Малюська

малюська

Суд може конфіскувати українські активи російського олігарха Володимира Євтушенкова за новим санкційним механізмом вже у вересні.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Liga.net.

"Пан Євтушенков має на території Україні кілька компаній, які він контролює. А ці компанії мають досить велику кількість нерухомості. Більшість нерухомості розташована у місті Запоріжжі. Такі активи переходитимуть в управління органу, визначеного Кабміном. Найімовірніше, що більшість об'єктів потраплять у Фонд державного майна", – сказав Малюська.

За його словами, мета конфіскації – не відібрати, що дорожче, а зупинити вплив російських посадовців, бізнесменів, олігархів на Україну та показати, що їхні дії матимуть наслідки.

Міністр нагадав, що закон про санкції встановлює стислі строки для розгляду конфіскації: 10 днів – у суді першої інстанції та 5 днів – в апеляційній. Тому фінальне рішення має бути вже у вересні, заявив Малюська.

"Активи перейдуть в дохід держави, якщо наш позов буде задоволено судом та підтримано апеляційною інстанцією. Розгляд швидкий, це означає, що до нього потрібно готуватися практично ідеально, щоб жодних перепон під час розгляду не виникало. Тому підготовка матеріалів зайняла певний час, зате уже у вересні ми, найімовірніше, матимемо крапку в історії з Євтушенковим", – сказав міністр.

Читайте також: "Перший пішов": Мін’юст ініціював конфіскацію активів російського мільярдера Євтушенкова

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення на користь держави активів, що безпосередньо або опосередковано належать російському мільярдеру Володимиру Євтушенкову бенефіціару російської АФК "Система" та колишнього співвласника мобільного оператора "Vodafone Україна".

Як треті особи у справі до судового процесу зазначені АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

За даними "Інституту законодавчих ідей", це перший подібний позов у ​​рамках оновленого у травні законодавства про санкції, а сам позов разом із доповненнями містить понад 500 сторінок.

ВАКС має 10 днів на його розгляд. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.

Автор: 

конфіскація (334) Мін’юст (631) Євтушенков Володимир (20) Малюська Денис (74)


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Топ коментарі
+7
Суд може конфіскувати активи першого російського мільярдера вже у вересні, - Малюська
Не пройшло і пів року після початку війни. Малюська прямо герой праці, працює не покладаючи рук.Краще б мовчав уже.
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26.08.2022 18:13
+6
А Лишить гражданства и конфисковать активы Живаго ,занесённого жаждой наживы хитров#******* МРАЗИ от ОПЗЖ ,из состава батальена Монако "найвеличайший "и его д'ерьмак не ХОТЯТ⁉️⁉️⁉️⁉️
Живаго балдеет в МОНАКО НА ЯХТЕ ЗА 70 000 000 с фашистско-рашистским символом Z и является депутатом Украины К нему у СБУ и ГУР вопросов нет⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🤮🤮
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27.08.2022 18:31
+2
ну це тільки якщо він не встигне паспортизуватися як невзоров.
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26.08.2022 19:03
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Суд може конфіскувати активи першого російського мільярдера вже у вересні, - Малюська
Не пройшло і пів року після початку війни. Малюська прямо герой праці, працює не покладаючи рук.Краще б мовчав уже.
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26.08.2022 18:13 Відповісти
А Лишить гражданства и конфисковать активы Живаго ,занесённого жаждой наживы хитров#******* МРАЗИ от ОПЗЖ ,из состава батальена Монако "найвеличайший "и его д'ерьмак не ХОТЯТ⁉️⁉️⁉️⁉️
Живаго балдеет в МОНАКО НА ЯХТЕ ЗА 70 000 000 с фашистско-рашистским символом Z и является депутатом Украины К нему у СБУ и ГУР вопросов нет⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🤮🤮
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27.08.2022 18:31 Відповісти
ну це тільки якщо він не встигне паспортизуватися як невзоров.
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26.08.2022 19:03 Відповісти
Там не тільки Невзоров, там вже купу російських олігархів паспортизували.

Пам'ятайте про це попиваючи Миргородську, Моршинську, Бонакву та інше російське лайно
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28.08.2022 09:14 Відповісти
Не тягніть резину, вчись як Басманний суд москви.
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26.08.2022 21:00 Відповісти
Можэ конфискуваты, а можэ и не, бо получит хорошие отступные
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26.08.2022 22:30 Відповісти
ta skilky vzhe mozhna tynuty byka za roga!

1) Rusky detected;

2) Rusky passport detected;

3) Money goes to Ukraine!

4) PROFIT!
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27.08.2022 04:51 Відповісти
У Зеленського цей алгоритм працює трохи інакше:

1) Rusky detected

2) Rusky passport detected

3) Ukrainian passport goes to rusky!
4) PROFIT?
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28.08.2022 09:12 Відповісти
Малюська, хоч сам вірить у сказане?
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27.08.2022 05:54 Відповісти
И снова бла и бла..........................................
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27.08.2022 10:20 Відповісти
Малюська така ж базіка і дрехло.як і його патрон. Коли відбудеться суд і буде рішення. тоді і прес-секретар ОП (зеленський ) сповістить А ти лізеш попер батька в пекло.
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27.08.2022 10:30 Відповісти
З патроном Ви помиляєтесь.
Малось на увазі зе?
Та яка ж з гівна куля, а тим більше патрон
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27.08.2022 17:03 Відповісти
Російський рекет в Україні законно забирав майно Українців і реєстрував на себе? Молюска в тебе ж комісія при мінюсті яка визнає незаконність реєстрації майна а ти вкключив дурака і пудриш нам мозок.
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27.08.2022 10:42 Відповісти
Як добре що великого друга України та борця з путіним - абрамовича конфіскація не стосується. Дякуємо зе та іншим арахаміям квазі влади
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27.08.2022 17:01 Відповісти
русские деньги - это оружие! куда они заходят, там интересы Кремля.
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27.08.2022 19:39 Відповісти
Може. Але не конфіскує. Бо першому російському мільярдеру нарешті видадуть український паспорт.
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28.08.2022 09:10 Відповісти
Команда бородавочей или бородавочников, а самий главний кто, его зовут не Вова
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28.08.2022 10:12 Відповісти
А активи ізраїльских міліардерів?
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28.08.2022 14:00 Відповісти
Нічого він не може, винесе те рішення яке вигідно владі і за яке отримае квартири машини земельни делянки частку в отжатому бізнесі і т.д. оце він дійсно зробе !
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28.08.2022 14:06 Відповісти
Это очень смешно! Клоуны!
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29.08.2022 00:51 Відповісти

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