Суд може конфіскувати активи першого російського мільярдера вже у вересні, – Малюська

Суд може конфіскувати українські активи російського олігарха Володимира Євтушенкова за новим санкційним механізмом вже у вересні.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Liga.net.

"Пан Євтушенков має на території Україні кілька компаній, які він контролює. А ці компанії мають досить велику кількість нерухомості. Більшість нерухомості розташована у місті Запоріжжі. Такі активи переходитимуть в управління органу, визначеного Кабміном. Найімовірніше, що більшість об'єктів потраплять у Фонд державного майна", – сказав Малюська.

За його словами, мета конфіскації – не відібрати, що дорожче, а зупинити вплив російських посадовців, бізнесменів, олігархів на Україну та показати, що їхні дії матимуть наслідки.

Міністр нагадав, що закон про санкції встановлює стислі строки для розгляду конфіскації: 10 днів – у суді першої інстанції та 5 днів – в апеляційній. Тому фінальне рішення має бути вже у вересні, заявив Малюська.

"Активи перейдуть в дохід держави, якщо наш позов буде задоволено судом та підтримано апеляційною інстанцією. Розгляд швидкий, це означає, що до нього потрібно готуватися практично ідеально, щоб жодних перепон під час розгляду не виникало. Тому підготовка матеріалів зайняла певний час, зате уже у вересні ми, найімовірніше, матимемо крапку в історії з Євтушенковим", – сказав міністр.

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Як повідомлялося, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення на користь держави активів, що безпосередньо або опосередковано належать російському мільярдеру Володимиру Євтушенкову бенефіціару російської АФК "Система" та колишнього співвласника мобільного оператора "Vodafone Україна".

Як треті особи у справі до судового процесу зазначені АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ", ТОВ "ІТМ-Україна", ТОВ "Смарт Діджитал Солюшнс" та АТ ХК "Електрозавод".

За даними "Інституту законодавчих ідей", це перший подібний позов у ​​рамках оновленого у травні законодавства про санкції, а сам позов разом із доповненнями містить понад 500 сторінок.

ВАКС має 10 днів на його розгляд. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС з можливістю продовження ще на 10 днів.

Рішення РНБО щодо блокування активів Євтушенкова було введено у дію указом президента від 24 травня цього року.