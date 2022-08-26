Домогосподарства Великої Британії майбутньої зими платитимуть за опалення своїх будинків майже втричі більше порівняно з минулим роком.

Як пише Bloomberg, різкий стрибок рахунків торкнеться мільйонів людей.



Британський енергорегулятор Ofgem з 1 жовтня підвищив граничну ціну за електроенергію до рекордних 3549 фунтів стерлінгів ($4189). Очікується, що в січні ця сума зросте ще більше, оскільки Велика Британія конкурує з іншими країнами за поставки газу.

Оновлені граничні ціні зросли на 178% порівняно з рівнем минулої зими та на 80% порівняно з квітнем.

За даними консультантів Auxilione, річні рахунки для звичайного домогосподарства можуть у січні досягти 5405 фунтів стерлінгів ($6000) після наступного коригування і до 7263 фунтів стерлінгів (понад $8500) – у квітні.

"Я знаю, що оголошене сьогодні вранці обмеження цін на енергоносії викличе стрес і занепокоєння у багатьох людей. Поки Путін підіймає ціни на енергоносії в помсту за нашу підтримку сміливої боротьби України за свободу, я щосили працюю над розробкою варіантів подальшої підтримки", – сказав канцлер скарбниці Надхім Захаві.

Деякі енергопостачальники закликають до виділення фонду в 100 млрд фунтів ($118 млрд) для допомоги у стабілізації цін та швидких заходів із теплоізоляції більшої кількості будинків, але представник уряду заявив, що жодних важливих політичних рішень не буде ухвалено до призначення 5 вересня нового премʼєр-міністра.

Як повідомлялося, інфляція у Великій Британії досягне максимальних з 1979 року 18,6% у січні 2023 року через зростання цін на газ. У липні споживчі ціни у країні зросли на 10,1% у річному вираженні.