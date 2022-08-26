Ще один популярний виробник чаю пішов з Росії

Німецький холдинг Laurens Spethmann, який виробляє чай та замінники цукру під брендом Milford, пішов з Росії, передавши бізнес місцевому топ-менеджменту.

За даними російського реєстру юросіб, новим власником російської "дочки" компанії – ТОВ "Мілфорд" – став її гендиректор Ілля Блінов, повідомляє РБК.

Водночас безпосередньо німецький холдинг вихід з Росії не коментував.

Виконавчий директор асоціації Руспрод Дмитро Востриков зауважив, що Milford ще у 2014 році переніс виробництво до Росії в рамках імпортозаміщення і продовжує постачати продукцію на російський ринок.

Гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія додав, що знає про передачу ТОВ "Мілфорд" російському менеджменту. Він зазначив, що бренд Milford був популярний у Росії на початку 2000-х, але зараз його продажі невеликі.

Як повідомлялося, на початку серпня про вихід з Росії повідомив інший популярний виробник чаю – голландська компанія Ekattera, якій належать володіє чайними брендами Lipton і Brooke Bond.