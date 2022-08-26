Міжнародна організація Handicap виплатить грошову допомогу для 10 тисяч переселенців

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) в Україні долучиться до програми надання багатоцільової фінансової допомоги людям, що постраждали від бойових дій на території України.

Відповідний меморандум підписала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та представник Handicap International Алексіс Барель, повідомляє пресслужба міністерства.

За умовами меморандуму 10 000 внутрішньо переміщених осіб та осіб без статусу ВПО зможуть отримати прямі грошові виплати у розмірі 2 220 грн на місяць на особу протягом трьох місяців (з потенційним продовженням залежно від потреби).

"Сторони обговорити можливість об’єднання зусиль також в інших напрямках, таких як підтримка осіб з інвалідністю, зокрема в частині протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації, забезпечення послуг з проживання та догляду людям, які не можуть самостійно подбати про себе", – зазначається у повідомленні.

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Handicap International – неурядова, незалежна та неупереджена організація міжнародної солідарності, стратегічною ціллю якої є зменшення страждання вразливих груп населення, які постраждали від конфлікту, шляхом надання інклюзивної, негайної та міжсекторальної гуманітарної допомоги, спрямованої на забезпечення здоров’я, захисту та базових потреб постраждалого від конфлікту населення, з особливим акцентом на внутрішньо переміщених особах, біженцях, особах з обмеженими можливостями/травмами та/або з ознаками психологічного стресу, одночасно зменшуючи ризики, спричинені ураженням вибухонебезпечними снарядами, сприяючи доставці допомоги в Україну та підтримуючи ширшу гуманітарну допомогу, щоб вона була більш інклюзивною.