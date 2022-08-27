Уряд дозволив морякам перетинати кордон. Але є умова
Моряки матимуть можливість перетинати кордон, але виключно за погодженням територіального центру комплектування.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Так, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
"Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", – наголосив глава уряду.
Як повідомлялося, Кабмін дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.
Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.
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йдіть куда бажаєте а воєнкому занесіть...
бо не сповістити центр комплектування а узгодити з центром
а це ой яка велика різниця....
Бутусов, коли вже знайдеш професійного редактора?
бо вони не плавають на жодному човні
Це, явно , не моряки, а наприклад, ті ж студенти, які мають відсрочку і яких не випускають.
А моряків хтось пролобіював - потрібні на жебрацькі яхти в Монако?