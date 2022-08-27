Уряд дозволив морякам перетинати кордон. Але є умова

Моряки матимуть можливість перетинати кордон, але виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", – наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, Кабмін дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.