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Новини
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Уряд дозволив морякам перетинати кордон. Але є умова

моряки

Моряки матимуть можливість перетинати кордон, але виключно за погодженням територіального центру комплектування.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", – наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, Кабмін дозволив з 1 вересня виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України. Зокрема, президент наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні.

Автор: 

кордон (1129) Кабмін (7742) моряки (27) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+11
"комиссары" руки потирают ))))
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27.08.2022 17:08
+11
Загальна (термін законодавчий) мобілізація легким помахом владної руки перетворюється вибіркову, а керівники військоматів вже жадібно потирають руки в очікуванні "відпускних", бо кого відпустять, той значить молодець і знає "службу")
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27.08.2022 18:01
+11
Недоречне фото з військовими моряками,адже мова йде про торгівельний флот.А ці моряки такі ж заробітчани ,як і будівельники,автомеханіки ,токарі і зварники.То де ж логіка в такому рішенні ?
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28.08.2022 08:54
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ВС і всі пов'язані з ним обмеження триватимуть нескінченно довго...
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28.08.2022 08:58 Відповісти
Разве моряки,платят налоги?????Представляю сколько "занесли"владельцы морских агенств "лавэ",что бы продавить данное постановление..Забота о личной выгоде- не больше..А вложения надо отбивать..Поэтому будут стричь по-полной..Государству от этого ни тепло ,ни холодно..Учитывая,что у "мойщика тарелок"средняя 1000у.е.,а у капитана 10000у.е.,можете представить величину взноса....
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27.08.2022 16:26 Відповісти
Так я не понял главного, кто виноват, Порошенко?
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27.08.2022 17:06 Відповісти
ну а хто ще???
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27.08.2022 21:39 Відповісти
считать чужие деньги признак дурного тона и моряки платят как минимум ндс со всех покупок
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28.08.2022 10:29 Відповісти
Якщо судно, на якому плаває моряк, зареєстровано в умовній Ліберії, в бюджет якої країни моряк сплачує податок з заробітної плати?
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28.08.2022 13:42 Відповісти
НДС с покупок платят все - это вообще ниачем. Да и НДС с покупок моряки платят только когда приезжают домой. До конца войны никто из выпущенных моряков в Украину не вернется 100% и ни копейкой Украине не поможет. Вопрос в том, почему выпускать на заработки именно моряков, которые со своих хаработков вообще никаких налогов стране платить не будут.
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28.08.2022 20:30 Відповісти
Спробуй те пошукати дані Скільки грошей переказами моряки в минулому році - тоді стане ясно чому... Можливо на даний час краще хай заробляють та посилають додому. А далі справа за тим щоб освоїти надходження в ЗСУ
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28.08.2022 23:06 Відповісти
Таке враження, що краіною керує тцк ск, а не уряд. Як буде тцк розглядати погодження? Як ці старпьори совдеповсбкі будуть приймати рішення?
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27.08.2022 16:46 Відповісти
Ще одна спроба заманити чоловіків (моряків на цей раз) до військоматів. А там вже розберуться, бо по міркам України моряки небідні люди, якось владнають з воєнкомами справу, бо порши коханкам треба б оновити.
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27.08.2022 16:51 Відповісти
"комиссары" руки потирают ))))
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27.08.2022 17:08 Відповісти
Загальна (термін законодавчий) мобілізація легким помахом владної руки перетворюється вибіркову, а керівники військоматів вже жадібно потирають руки в очікуванні "відпускних", бо кого відпустять, той значить молодець і знає "службу")
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27.08.2022 18:01 Відповісти
короче...
йдіть куда бажаєте а воєнкому занесіть...
бо не сповістити центр комплектування а узгодити з центром
а це ой яка велика різниця....
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27.08.2022 21:42 Відповісти
Военком после формирования очередного экипажа:
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28.08.2022 08:24 Відповісти
Недоречне фото з військовими моряками,адже мова йде про торгівельний флот.А ці моряки такі ж заробітчани ,як і будівельники,автомеханіки ,токарі і зварники.То де ж логіка в такому рішенні ?
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28.08.2022 08:54 Відповісти
Логіка не до чого, лобіювали це рішення впливові люди, які безумовно робили це не безкоштовно.
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28.08.2022 11:15 Відповісти
А чем моряки лучше остальных мужиков?
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28.08.2022 11:34 Відповісти
Тем, что привыкли заносить куда надо..
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28.08.2022 16:39 Відповісти
Для что новину про моряків торгівельного (sic) ілюструвати фотографією з військовими моряками?
Бутусов, коли вже знайдеш професійного редактора?
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28.08.2022 12:32 Відповісти
от саме "морякам" можна було б перетинати будь-що й будь-коли

бо вони не плавають на жодному човні
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28.08.2022 15:05 Відповісти
Такая игра для моряков, или в рейс или на фронт, игра в кальмара.
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28.08.2022 18:29 Відповісти
А что - моряки не должны идти на фронт? Какая-то особая каста?
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28.08.2022 20:32 Відповісти
А что, за пол года никто из моряков не пошёл или никого не взяли на фронт? А кого не взяли, должны с голоду сдохнуть и их семьи и дети? Работа у них такая, не в Украине. Здесь они тупо безработные, их просто оставили без средств к существованию.
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28.08.2022 23:15 Відповісти
Так почему же ты про "игру в кальмара" запел про "или в рейс, или на фронт"? Хочешь, чтобы моряков на каком-то основании освободили от мобилизации? С какого бодуна вдруг?
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29.08.2022 15:02 Відповісти
Ну так пусть всех моряков, тогда на фронт забирают. Им, всё равно, скоро жрать будет нечего. А если не берут, то будте добры отпустить их на работу. Им никаких компенсаций одноразовых не дают, за потерю работы или бизнеса. А про кальмара, то да, или на работу или на фронт, или с голоду сдохнешь.
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29.08.2022 20:33 Відповісти
Никто сейчас сразу людей на фронт не забирает - на сколько я знаю по знакомым - мобилизованных обучают по 3 месяца.
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29.08.2022 21:00 Відповісти
Ну а де на усіх набрати мундирів, касок, бронік, патронів? У нас же нема проблем з набором людей, навіть добровольців вистачає, немає в шо вдягнутися. Голі-босі, за свій кошт купляють екіпіровку. У нас же армію вдягають волонтери.
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29.08.2022 12:16 Відповісти
Якщо нема проблем з набором, то чому воєнкомати шниряють по всіх закутках. Черг у воєнкоматах нема давно.
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29.08.2022 12:35 Відповісти
До речі, Залужний писав листа до Шмиги, щоб розглянули можливість випускати тих, що не підлягають мобілізації.
Це, явно , не моряки, а наприклад, ті ж студенти, які мають відсрочку і яких не випускають.
А моряків хтось пролобіював - потрібні на жебрацькі яхти в Монако?
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29.08.2022 10:07 Відповісти
Тобто тепер є ще одна ланка для хабарів ТРВ.Без неї ніяк.А усім писакам які тут згуртувались проти я відповідаю ,моряки нікому не платять,вони міцне джерело поставок валюти в країну,ви ж не хочете зросстання курсу,ні.А що до хабарів в Морагенціях то це питання до сбу..
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29.08.2022 15:35 Відповісти

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