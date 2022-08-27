Уряд перерозподілив 753 мільйони на закупівлю шкільних автобусів

У межах підготовки до нового навчального року Кабінет міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоби забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік закладів освіти, для яких можливо закуповувати автобуси", – зазначив він.

За словами очільника уряду, це дасть можливість надати рівний доступ до якісної освіти дітям, які перебувають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби.

Як повідомлялося, уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів для оперативного реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.