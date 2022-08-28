Dell повністю припиняє роботу в Росії

Один із найбільших виробників комп’ютерів у світі та найбільший постачальник серверів у Росію компанія Dell Technologies Inc. заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття своїх офісів у середині серпня. Це остання у зростаючому списку західних компаній, які залишають Росію.

Dell призупинила продажі в Україні та Росії в лютому, заявивши, що буде стежити за ситуацією, щоб визначити наступні кроки, передає Reuters.

"У середині серпня ми закрили наші офіси та припинили всі операції в Росії", – сказав Reuters речник Dell Майк Сімієнас.

"Ще в лютому ми прийняли рішення не продавати, не обслуговувати та не підтримувати товари в Росії, Білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до ембарго в Криму", – додав він.

Раніше видання CNews із посиланням на джерело на ринку дистрибуції повідомило, що американська корпорація Dell йде з РФ.

Цю інформацію також підтвердили у двох російських компаніях, які співпрацюють із вендором.

Як уточнює дистриб'ютор, Dell скорочує всіх своїх співробітників у Росії.

У Москві корпорація мала офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі – офіс розробок. Співрозмовник, знайомий із ситуацією, розповів про те, що з офісу розробок Dell звільняють за згодою сторін близько 400 розробників програмного забезпечення.

Наразі корпорація активно розвиває центр розробок у Польщі. Релокацію нікому із російських співробітників не запропонували, стверджують джерела.