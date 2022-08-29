Технологічні гіганти Ericsson і Nokia остаточно йдуть з Росії (оновлено)

Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії та скоротить усіх співробітників, зокрема тих, що здійснюють техпідтримку на мережах операторів зв’язку.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку.



За їх словами, 22 серпня головна компанія Ericsson повідомила російський підрозділ, що закриє його до кінця року, а всіх співробітників, у тому числі тих, що здійснюють підтримку обладнання на мережах операторів зв'язку, буде звільнено.

У Ericsson підтвердили, що "по мірі виконання зобов'язань перед замовниками" в найближчі місяці компанія поступово згортатиме діяльність у Росії, обіцяючи "фінансову та соціальну" підтримку співробітникам.

АТ "Ерікссон Корпорація" було засноване у 1994 році. За підсумками 2021 року виручка компанії склала 4,9 млрд рублів. У компанії налічується 565 співробітників. За даними видання, частка Ericsson на російському ринку телеком-обладнання становить близько 20%.

Своєю чергою фінський конкурент Ericsson на ринку телекомобладнання – компанія Nokia також заявила, що планує вийти з російського бізнесу до кінця року, повідомляє Reuters.

"До кінця року переважна більшість наших співробітників у Росії буде звільнено з Nokia, і ми закриємо всі наші офіси", – заявив агентству представник Nokia, уточнивши, що компанія збереже формальну присутність в Росії, доки закриття бізнесу не буде оформлено юридично.

В компанії Nokia, яка мала близько 2000 співробітників у Росії, додали, що наразі її діяльність в РФ пов'язана з обмеженим обслуговуванням критично важливих мереж для дотримання договірних і гуманітарних зобов'язань.

Reuters зауважує, що після виходу Ericsson і Nokia з Росії, місцеві мобільні оператори країни стануть більш залежними від китайських компаній, таких як Huawei і ZTE.

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання.

Єдиним великим вендором, який не заявив про вихід з Росії та закриття представництва, залишається китайська Huawei. Однак російські ЗМІ повідомляли, що китайська компанія припинила постачати обладнання російським клієнтам.