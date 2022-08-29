В Естонії у росіян знайшли понад 40 тисяч об’єктів нерухомості

В Естонії громадянам РФ належить 41 351 об’єкт нерухомості, але після візової заборони частина росіян втратить до них доступ.

За даними Міністерства внутрішніх справ Естонії, росіянам належить в країні 41 351 об'єкт нерухомості, а громадянам Білорусі – 919, більшість із них володіють однією квартирою, але одному громадянину РФ належить 24 об'єкти, повідомляє ERR.



Хоча більшість власників нерухомості з-поміж російських громадян проживають в Естонії з посвідкою на проживання, приблизно 12% з них або 4500 осіб можуть втратити доступ до своєї нерухомості через візову заборону.



Віцеканцлер МВС Естонії Вейко Коммусаар повідомив, що якщо у власника нерухомості, який є громадянином РФ, через санкції з'являться борги в Естонії, це зрештою може означати втрату нерухомого майна.



"Причиною цього наслідку є російська влада, яка вирішила вторгнутися в Україну, і, зрозуміло, жителі Росії страждають через це. Це питання насамперед самої Росії, чому її мешканці повинні страждати через те, чим займається їхній режим. Якщо людина не зможе знайти способи підтримувати свою нерухомість, то може настати цей крайній наслідок. Ми наразі не вважаємо, що Естонії слід зробити тут якісь пом'якшувальні кроки", – сказав він.



Коммусаар зазначив, що велика кількість нерухомого майна, яке належить російським громадянам, є ризиком для безпеки.



"Звичайно, є критичні місця, де володіння нерухомістю становить безпосередню загрозу нашій безпеці. Звичайно, є місця у вигляді окремих квартир, де ця проблема не така серйозна", – додав віцеканцлер МВС.



За його словами, слід додатково обмежити можливість володіти нерухомістю в Естонії для громадян держав, які не входять до Європейського Союзу.



"Чи можуть громадяни третіх країн володіти землею та нерухомим майном, наприклад, у районі критично важливої інфраструктури чи прикордонних районах? Це безперечно потребує додаткових змін", – сказав Коммусаар.



Він повідомив, що міністерство розробляє відповідний законопроєкт, який поки що не готовий, тому його деталі МВС ще не розкриває.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.