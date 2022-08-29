У Євросоюзі закликають заморозити ціну на газ

На тлі стрімкого здорожчання енергоносіїв у Європі поширюються заклики до обмеження ціни на газ і її відокремлення від ціни на електроенергію.

Зокрема, міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен заявила про необхідність "заморожування" цін на газ, який значно подорожчав внаслідок скорочення РФ поставок у Європу, пише BBC.

"Наступні п'ять-десять зим будуть жахливими, якщо ми нічого не зробимо. Ми повинні працювати над заморожуванням цін на газ", – написала вона у Twitter.

Також урядовиця додала, що прив’язка цін на електроенергію до вартості газу є штучною і потребує реформування.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер також закликав Європейський Союз відокремити ціни на електроенергію та газ.

"Ми маємо зупинити те божевілля, що відбувається зараз на енергетичних ринках. Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", – заявив він.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.

Раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.