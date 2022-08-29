Українська ІТ-армія заблокувала ще 450 російських ресурсів

Із 15 до 28 серпня українська ІТ-армія заблокувала ще понад 450 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя рф та послаблювати економіку загарбника", – йдеться у повідомленні

Так, упродовж двох останніх тижнів атаки зазнав зокрема Центральний банк РФ. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу Центробанку з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків РФ.

Також під удар потрапила політична партія "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". "Всі ресурси партії промивання мізків були недоступні. Чим довше не працюватиме сайт, тим менше брехні буде розповсюджуватися в мережі", – наголосили в Мінцифри.

Крім того, були виведені з ладу популярні онлайн- сервіси переказу грошей. ІТ-армія призупинила роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші.

Також був атакований один із сервісів пошуку роботи. Зазначається, що російський сайт пошуку роботи SuperJob почав діяти у окупованих регіонах України. Це допомагало загарбникам швидко відкривати вакансії та працевлаштовувати "своїх" на окупованих територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу.

Водночас українські хакери завадила роботі рітейл-компанії DNS. Вона дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в РФ. ІТ-армія змогла завадити злочинцям та зупинила головний сайт компанії, що реалізовував контрабанду та незаконні прибутки до ворога.

Під потужний удар потрапили й флагманські пропагандистські ЗМІ. Із ладу по черзі були виведені ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.

Також були покладені сайти окупантів у Криму. 24 серпня на головних сторінках російських сайтів, які зараз діють у Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України.

Як повідомлялося, до української ІТ-армії, яка почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення приєдналося понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.