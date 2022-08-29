Нафтотрейдер Trafigura продає російське паливо Еквадору, – Bloomberg

Міжнародний трейдер Trafigura Group допомагає з продажем російського дизпалива до Латинської Америки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає галузеве видання enkorr.

За їх даними, трейдер зафрахтував судно Marlin Aventurine для доставки 262 тис. барелів палива нафтової держкомпанії Еквадору Petroecuador.

Судно Marlin Aventurine було завантажено у російському порту Тамань і прибуло до Еквадору минулого тижня.

Як уточнює Bloomberg, Marlin Aventurine перевозить дизельне паливо, яке можна використовувати для вироблення електроенергії, заправки кораблів і як розріджувач для мазуту, одного з основних продуктів, що експортуються Еквадором.

У Petroecuador, яка зазвичай закуповує паливо у нафтопереробних заводів США, розповіли, що в Еквадорі виник дефіцит нафтопродуктів. У компанії при цьому попередили трейдерів, що не можуть надати акредитиву на нафту російського походження, і "трейдер має взяти на себе цей ризик". Це означає, що навіть центробанк Еквадору не може гарантувати платіж, якщо Petroecuador відмовиться від угоди, пояснює Bloomberg.

Представник Trafigura заявив, що компанія "не коментує окремі поставки" і продовжує дотримуватись європейських санкцій.

У березні Trafigura заморозила інвестиції у Росії. У квітні трейдер анонсував припинення закупівель енергоресурсів у "Роснєфти". У липні Trafigura оголосила про вихід із проєкту "Схід Ойл".