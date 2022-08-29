Оператор "Vodafone Україна" втратив 2,4 мільйона абонентів через війну

Мобільний оператор "Vodafone Україна" у першому півріччі 2022 року втратив 2,4 млн абонентів.

Так, станом на кінець липня абонентська база оператора склала 16,6 млн клієнтів, з них 1,76 млн вимушено перебувають за межами країни, повідомляє пресслужба компанії.

При цьому кількість клієнтів "Vodafone Україна" станом на початок року становила близько 19 млн.

В компанії також повідомили, що у першому півріччі 2022 року дохід "Vodafone Україна" зріс на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав понад 9,9 млрд грн. Показник OIBDA перевищив 5,76 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 2,1 в.п. – до 58,1%.

Разом з тим, чистий прибуток компанії за пів року склав 663 млн грн, капітальні інвестиції – 1,28 млрд грн, що менше на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Наразі попри війну та окупацію частини територій працює близько 87% мережі оператора. Орієнтовна сума втрат активів через війну становить близько 806 млн грн.

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Як повідомлялося, мобільний оператор "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна") за підсумками 2021 року збільшив чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з 2020 роком – до 3,83 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора "Vodafone Україна" у російської групи "МТС" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.