Комітет Ради схвалив повернення акцизів на бензин та дизпаливо

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьований законопроєкт 7668-д про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що схвалений проєкт закону містить низку змін, порівняно з урядовим:

Зокрема, акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів (а не 100 євро, як було в урядовому варіанті).

Крім того, пропонується встановити акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і для звичайного палива (зараз було 162 євро за 1000 літрів).

Акцизи ж на бензин та дизпаливо законопроєктом пропонується встановити на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і пропонував уряд.

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Як повідомлялося, 16 серпня Верховна Рада відмовилась розглядати урядовий законопроєкт про підвищення ставки акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів.

Водночас депутати включили у порядок денний пов'язаний урядовий законопроєкт №7669, яким скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.