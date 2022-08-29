Зеленський закликав країни ЄС закачувати газ в українські сховища

Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки для Європи, пропонуючи потужності власних підземних сховищ газу для створення запасів палива.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи по відеозв'язку на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії, повідомляє пресслужба голови держави.

"Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС обсягом понад 30 млрд кубометрів", – зауважив президент.

"Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", – додав Зеленський.

Він також нагадав також, що Україна має значні родовища природного газу.

"Керівництво Росії хотіло вкрасти у нас і цю частину національного багатства. Але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо інвесторів, підрядників, сервісних компаній приходити у видобуток газу в Україну", – закликав Зеленський.

Як повідомлялося, європейські сховища газу заповнені на близько 80%.

За рішенням Ради ЄС, підземні сховища газу на територіях держав-членів мають бути заповнені не менш ніж на 80% їхньої місткості до зими 2022-2023 років і до 90% – до наступних зимових періодів.