Суд арештував земельні ділянки дружини Медведчука на Львівщині

Суд заарештував три земельні ділянки у Львівській області, власником яких є дружина народного депутата, звинуваченого у держзраді.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, вартість арештованого майна становить понад 2 млн грн.

"Ці землі належать товариству, бенефіціарним власником якого є особа із санкційного списку РНБО – дружина народного депутата, обвинуваченого в держзраді. Землі були незаконно передані товариству посадовими особами одного із органів державної влади на Львівщині", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Стрийського райуправління поліції ГУ НП у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

У повідомленні не вказується ім'я народного депутата та його дружини, однак за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.

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Як повідомлялося, раніше Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука до 19 вересня.

Медведчука затримали після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році СБУ оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.