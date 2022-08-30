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Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро за МВт-год

електроенергія

Еталонна ціна електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро за МВт-год. ($993) через посилення енергетичної кризи в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, контракти на німецьку енергію з поставкою на наступний рік, що є європейським еталонним показником, вперше перевищила 1000 євро у зв’язку з посиленням енергетичної кризи в регіоні.

Це сталося після того, як у п’ятницю ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25%, оскільки Росія обмежує постачання природного газу. Крім того, Франція страждає від падіння виробництва атомної енергії.

Вартість електроенергії в Німеччині на 2023 рік зросла на 6,6% до 1050 євро за МВТ-год. На ранкових торгах у Берліні.

Як повідомлялося, Євросоюз готує термінові зміни та структурну реформу ринку електроенергії, функціонування якого піддається сильній критиці частини держав ЄС у зв’язку із стрибком цін.

Автор: 

Європа (578) ціни (3443) електроенергія (4235)


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А на какой хер они отключают свои АЭС??? Пусть запустят АЭС все и цены рухнут до минимума!
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30.08.2022 17:38 Відповісти

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