"Газпром" продовжує скорочувати поставки газу до Франції

Російський "Газпром" повідомив французькій компанії Engie SA про скорочення поставок газу з вівторка через "розбіжності у деяких контрактах"

Про це заявила французька енергетична компанія, сигналізуючи про подальше скорочення поставок енергії в Європу, передає Bloomberg.



Оголошенню передував заклик прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн у понеділок до бізнесу скоротити споживання енергії, або ж зіткнутися з можливим нормуванням цієї зими, якщо Росія припинить поставки газу.

"Як було оголошено раніше, Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед своїми клієнтами та власними вимогами, а також запровадила низку заходів для значного зменшення будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення поставок газу "Газпромом", – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.