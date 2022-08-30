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Кулеба закликав IKEA відновити роботу в Україні

ikea

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав шведський бізнес відновити роботу в Україні. Зокрема, він задав про мережу магазинів меблів та товарів для дому IKEA.

Про це він написав у Twitter.

"Я закликаю шведський бізнес до активного вивчення та відновлення роботи в Україні. Наприклад, Scania Group вже підвищує ділову активність. Інші повинні наслідувати їхній приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого залишила шість українських фабрик – час повертатися!", – написав міністр.

I call on Swedish businesses to actively explore and resume operations in Ukraine. For instance, @ScaniaGroup is already increasing business activities. Others should follow suit. Especially @IKEA which has abandoned six Ukrainian factories since February 24 — time to come back!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2022

Як повідомлялося, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s прийняла рішення про поетапне відновлення роботи своїх закладів в Україні.

Автор: 

бізнес (1167) МЗС (254) Швеція (176) Кулеба Дмитро (144) IKEA (19)


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