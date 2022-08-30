Ціни на газ у Європі впали нижче $2700 за тисячу кубометрів

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі на торгах у вівторок опустилися нижче за $2700 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Найближчі ф'ючерси (за індексом найбільшого європейського хаба TTF) відкрили торги на рівні $2864,4 за тисячу кубометрів (+1,7%). Станом на 10:53 за київським часом ф'ючерси торгувалися по $2665 за тисячу кубометрів (-5,4%), а раніше опускалися до $2538,4 (-9,9%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього дня – $2815,9 за тисячу кубометрів.

Напередодні біржові газові ціни в Європі закрили торги падінням на 17%, зупинившись трохи вище за $2900 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі минуого тижня перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.