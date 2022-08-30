Держбюджет недоотримав 176 мільярдів за пів року через війну, – Рахункова палата

Через повномасштабну військову агресію РФ недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року становили щонайменше 176 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що за підсумками першого півріччя план доходів загального фонду держбюджету недовиконаний на 28 млрд грн, або 4,7%. За цих обставин збільшився і податковий борг суб’єктів господарювання (без урахування митних платежів) на 23 млрд грн, або 28%.

"За оцінкою Рахункової палати, через війну, розв’язану Росією, держбюджет у першому півріччі недоотримав щонайменше 176 млрд грн доходів. У тому числі за рахунок скорочення імпорту, ВВП, прибутків підприємств та робочих місць – 104 млрд грн", – наголосив Пацкан.

Також, за його словами, через зміни до податкового і митного законодавства, внесені для відновлення та стимулювання господарської діяльності в умовах війни, до держбюджету не надійшло 72 млрд грн.

Водночас втрати доходів вдалося частково компенсувати завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги та стримуванню відшкодування ПДВ, зауважив очільник Рахункової палати.

Він підкреслив, що, за оцінкою Мінекономіки, через російську військову агресію економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже $48 млрд, або 1,4 трлн грн, що значно скоротило доходи державного бюджету.

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Голова Рахункової палати зазначив, що для влади пріоритетними сферами залишаються оборонна й соціальна. Так, у січні-червні 2022 року третину видатків державного бюджету спрямували на оборону, а п’яту частину – на соціальний захист.

Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на перше півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду, додав Пацкан.

За його словами, основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у першому півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд грн. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд грн. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 млрд гривень, водночас касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% від розпису липня.

Таким чином фактичний дефіцит держбюджету у липні зменшився до 3,7 млрд грн (у тому числі, загального фонду – 4,8 млрд грн), порівняно із 141,2 млрд грн у червні, 113,4 млрд грн – у травні та 89,7 млрд грн – у квітні.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що стоїть за скороченням дефіциту бюджету