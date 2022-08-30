Перше зафрахтоване ООН судно з українським зерном прибуло в Африку

Балкер Brave Commander, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Джибуті. На його борту 23 тис. тонн пшениці, яке після розвантаження доправлять до Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, від моменту підписання "зернової ініціативи" у співпраці з ООН із України уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену.

"Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден. Для нас такі перевезення є беззаперечним пріоритетом.

Продовжуємо працювати із Всесвітньою продовольчою програмою ООН над нарощуванням обсягів продовольчої допомоги", –зазначив він.

Як повідомлялося, балкер Brave Commander відправився з порту "Південний" 16 серпня.

Нагадємо, 30 серпня також вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН – Karteria із 37,5 тис. тонн пшениці для населення Ємену.

Загалом у межах "зернової угоди" із України вирушило вже 61 судно. На їх борту близько 1,5 млн тонн продовольства.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".