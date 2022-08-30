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Новини
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Фінські митники почали конфіскувати готівкові євро у росіян через санкції

фінляндія

Фінські митники почали вилучати банкноти євро у росіян, які перетинають фінський кордон у напрямку Росії.

Як пояснив Департамент митного контролю Фінляндії, заборона пов’язана із санкціями Євросоюзу, зокрема, ст. 5і регламенту Ради ЄС, повідомляє РБК.

"Заборонено продавати, відправляти, переводити або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена (ЄС, – ред.), в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії", – процитували положення статті у Фінській митниці.

Виключення із цих норм поширюються на тих громадян, які прямують у Росію і провозять валюту для особистого використання, а також "дипломатичні представництва, консульські установи або міжнародні організації в Росії, що користуються імунітетами відповідно до міжнародного права".

Таким чином фінські митники дійшли висновку, що виключення не поширюється на приватних осіб, які повертаються з Фінляндії в Росію.

"Вони не можуть провезти з собою в Росію жодних банкнот євро", – йдеться у відповіді департаменту.

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Раніше російське видання "Фонтанка" повідомило про випадки вилучення євро у росіян на фінському кордоні. Видання привело витяг з митних правил Фінляндії, де йдеться, що "вивіз банкнот офіційної валюти ЄС в Росію заборонено", за виключенням особистого використання, що означає використання грошей для оплати послуг готелів, харчування, транспорту або придбання товарів.

"Фонтанка" опублікувала фото пам’ятки, згідно з якою особистим використанням не вважається вивезення грошей в Росію для рідних і друзів, а також вивезення "невикористаних грошових коштів фізичної особи, що повертається додому в Росію".

При цьому заборона не містить обмеження мінімальної суми, у документі вказано, що "санкції можуть бути застосовані до будь-якої суми, навіть якщо про неї не потрібно подавати митну декларацію".

Як повідомлялося, ще на початку березня Євросоюз в межах чергового санкційного пакету заборонив експорт банкнот євро до Росії.

Автор: 

банкнота (126) євро (176) росія (14183) санкції (4379) митниця (816) Фінляндія (335)


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30.08.2022 16:48 Відповісти
Welcome to USSR!
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30.08.2022 17:20 Відповісти
Ржунимагу
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30.08.2022 17:53 Відповісти
Надрукувати рублів і обмінювати на євро
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30.08.2022 20:44 Відповісти
🤣
раша Гудбай.
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30.08.2022 22:54 Відповісти
Яка сумна новина.
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30.08.2022 23:21 Відповісти

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