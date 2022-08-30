"Гарантований покупець" не побачив масової відмови виробників електроенергії від "зеленого тарифу"

Кілька десятків виробників зеленої електроенергії з альтернативних джерел залишили балансуючу групу ДП "Гарантований покупець", яка налічує майже тисячу учасників, для самостійного продажу ресурсу за ринковими цінами без "зеленого" тарифу.

Про це керівник держпідприємства Андрій Пилипенко розповів у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Так, певні компанії поступово виходять із нашої балансуючої групи. Їх не так багато порівняно з майже тисячею учасників. Може, кілька десятків. Відразу скажу, це не великі гравці, про яких часто говорили, не ДТЕК, це середні за потужністю компанії, 99% із них – сонячна генерація", – сказав голова "Гарантованого покупця".

За його словами, з виходом учасників із групи, а такі виходи почалися з березня цього року, вони позбавляються "зеленого" тарифу.

"Як я розумію, виходять ті компанії, які усвідомили, що вони можуть зробити на ринку, володіють механізмами та вміють продавати електроенергію", – зазначив Пилипенко.

Водночас він зауважив, що на діяльності підприємства це суттєво не позначилося, оскільки виходів небагато, і припустив, що ці компанії продають свій ресурс на ринку двосторонніх договорів або в межах іншої балансуючої групи.

Читайте також: Нацкомісія призначила позапланову перевірку "Укренерго" через борги за "зеленим тарифом"

"На РДН (ринок "на добу наперед") ми їх не спостерігаємо, там взагалі складно оцінити, хто торгує, але за другорядними ознаками можна спробувати вичислити. Так от поява нових гравців поки не спостерігається, отже, вони продають ресурс або на ринку двосторонніх договорів, або в межах якоїсь балансуючої групи", – пояснив голова держпідприємства.

Пилипенко прогнозує, що з ухваленням закону ("газовий" закон №2479-IX із змінами в електроенергетичні закони, підписаний президентом 18 серпня цього року), який регулює питання виходу з балансуючої групи "Гарантованого покупця", прикладів виходу може стати більше. Водночас голова підприємства також припускає і повернення тих, що вийшли.

При цьому він зазначив, що не бачить поки що великого інтересу виробників до виходу з групи "Гарантованого покупця".

"Процес запущено з погляду надання свободи дій для того, щоб вони самі несли за них відповідальність", – зазначив Пилипенко.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, російська воєнна агресія вивела з ладу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці у тарифах для ВДЕ-генерації перед "Гарантованим покупцем" станом на 16 травня становив близько 10 млрд грн. Станом на кінець січня ця сума оцінювалася у 11,2 млрд грн.

Наприкінці минулого року енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова оголосив про намір будувати об'єкти ВДЕ-генерації без прив'язки до "зеленого" тарифу, а під прямі договори із споживачами або для продажу виробленої електроенергії на відкритому ринку.