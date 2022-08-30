30% українців втратила роботу через війну, – опитування

У результаті повномасштабної війни 30% українців лишилися без роботи, 19% із яких скоротили або звільнили, в 11% закрилася сама компанія.

Про це йдеться в дослідженні зарплат у воєнний час залежно від посади, рівня професіоналізму, статі та знання англійської мови від Work.ua.

"Епідемія коронавірусу та війна вплинули на кількість респондентів, які працюють віддалено (16%) або в гібридному форматі (22%). Проте через специфіку посади 62% опитаних працює в офісі, магазині, аптеці тощо. Майже 18% учасників опитування через війну змінили місто чи країну проживання", – сказано в опитуванні.

Негативний вплив війни відчули на собі 30% респондентів, яких скоротили чи звільнили (19%), або закрилася сама компанія (11%).

У той самий час більшість роботодавців зберегли робочі місця своїм працівникам:

33% респондентів відповіли, що компанія спочатку призупинила свою діяльність, але потім працівники повернулися до роботи;

27% опитаних розповіли, що війна ніяк не вплинула на їхню зайнятість.

На запитання "Як війна вплинула на вашу зарплату?" чверть опитаних зазначили, що зарплата не змінилася, а в 16% – скоротилася незначно. Водночас у 3% респондентів зарплата збільшилася. Серед негативних наслідків війни – скорочення працівників (19%) та значне скорочення зарплат (36%).

Майже десята частина компаній прив’язала зарплати до курсу іноземної валюти, решта – продовжує платити зарплати у гривні незалежно від курсових коливань.

Більшість працівників (65%) не отримують бонуси за свою роботу. Найпопулярніший вид бонусу – до 20% від зарплати (це 16% респондентів).

Більшість опитаних (71%) повідомила, що оформлені офіційно та працюють за трудовою книжкою. Як ФОП оформлені 5% працівників, за цивільноправовим або трудовим договором влаштовані 1% працівників. Не мають офіційного працевлаштування 22% опитаних.

Майже дві третини респондентів мають 24 і більше календарних днів відпустки на рік. У 12% працівників відпустка складає 15-24 дні, 5% мають змогу відпочивати 5-10 днів і 2% опитаних вказували найкоротшу відпустку – до 5 днів.

Найпопулярніша складова соцпакета – оплата лікарняних: 51% респондентів відмітили її наявність. У 15% учасників дослідження взагалі немає соцпакета. Решта опитаних зазначили, що їхній соціальний пакет складається з:

медичного страхування – 14%;

оплати додаткової освіти – 5%;

курсів англійської мови – 3%;

оплати/компенсації занять спортом – 3%.

В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 тис. працівників, що працюють на найпоширеніших посадах.