"Газпром" підтвердив зупинку "Північного потоку" на три доби

Російський "Газпром" призупинить транспортування газу газопроводом "Північний потік" на три доби з 31 серпня по 3 вересня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні "Газпрому", опублікованому відповідно до регламенту ЄС про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку (РЕМІТ), повідомляє російський Інтерфакс.

"Газпром" також уточнив терміни проведення ремонту – з 04:00 31 серпня до 04:00 3 вересня.

Причиною зупинки вказані "профілактичні роботи на ГПУ N24 на КС "Портова".

Нагадаємо, 19 серпня російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі минуого тижня перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів. Однак станом на 30 серпня ціни ф’ючерсів на газ у Європі опустилися нижче за $2700 за тисячу кубометрів.