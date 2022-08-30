Євросоюз заповнив свої газосховища на 80% на два місяці раніше запланованого

Підземні газосховища Євросоюзу заповнені вже на 80%, на два місяці раніше, ніж планувалося.

Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, заощаджуємо енергію та зберігаємо її. Наше газосховище вже заповнене на 80%", – повідомилв фон дер Ляєн у Twitter.

Вона додала, щоб скоротити залежність ЄС від російського викопного палива, ЄС потрібні відновлювані джерела енергії. Саме тому ухвалені на сьогодні зобов'язання дозволяють виконати третину мети щодо морської вітроенергетики в ЄС до 2030 року.

Євросоюз планував заповнити свої підземні газосховища на 80% до 1 листопада на тлі можливих перебоїв постачання газу з РФ.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

За підрахунками Єврокомісії, таким чином країни Євросоюзу мають загалом заощадити 45 млрд кубометрів газу. Зокрема, Німеччині доведеться скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети в 15%. Якщо цього зробити не вдасться, то на тлі широкомасштабного дефіциту постачання наступним кроком може стати запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу по всьому ЄС.