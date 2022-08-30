Ринок побутової техніки в Україні впав через війну на 28%, – дослідження

Об’єм українського ринку побутової техніки та електроніки (БТЕ) у першому півріччі поточного року зменшився на 28% порівняно з першим півріччям 2021 року до $1,3 млрд.

Про це свідчать підрахунки дослідницької компанії GfK, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За перше півріччя ринок БТЕ впав на 28% у вартісному та на 33% у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року", – зазначають автори дослідження.

Експерти констатують, що після значного падіння, яке почалося з останнього тижня лютого, ринок БТЕ досяг найнижчого рівня у березні (-59% у грошовому вимірі в доларах), але з травня розпочався процес відновлення.

"Це не означає, що ринок зростає рік у рік. Це означає, що з травня ми бачимо стабільність ринку в умовах падіння попиту", – зауважив експерт компанії Андрій Осадчий.

Найбільше падіння показала фототехніка (продажі знизилися на 47%), а також аудіо та відеотехніка (-44%). Телеком та ІТ продукти, навпаки, показали найкращі результати серед секторів БТЕ зі зниженням на 22% (для обох секторів).

Продаж категорій великої побутової техніки впав на 33%, дрібної побутової техніки на 29%, офісної техніки – на 35%.

"Найбільше постраждали категорії аудіо- та відео сегменту: під час війни, очевидно, люди неохоче інвестували у телевізори, саундбари чи інші продукти, орієнтовані на розваги. Наприклад, продаж ігрових приставок впав на 72%. Найбільша категорія у цьому секторі – телевізори – також показала сильне падіння (-43% у доларовому еквіваленті)", – додала старший бізнес-партнер GfK Валентина Печончик.

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У повідомленні наголошується, що зміни споживчого попиту значною мірою обумовлені міграційними процесами та переходом від предметів розкоші та розваг до "кризових" категорій, таких як морозильні камери, фритюрниці, бритви, чайники, планшети та ноутбуки.

Крім потреби у віддаленій роботі, навчанні та спілкуванні, для планшетів та ноутбуків був додатковий фактор зростання – глобальний дефіцит, що виник ще під час COVID-19, а також попит з боку волонтерів, який відображав потреби армії.

"Цей додатковий попит, хоч і дещо меншою мірою, можемо відзначити для великої побутової техніки – морозильні камери, холодильники, пральні машини, водонагрівачі, а також мікрохвильові печі та чайники", – зазначає Осадчий.

GfK також вказує, що негативний тренд на ринку спостерігався у всіх регіонах, крім західного.

"Частка цього регіону за обсягом продажів зросла більш ніж удвічі у березні, і загалом захід демонструє позитивну динаміку порівняно з першим півріччям 2021 року", – зазначає Печончик.

За її словами, найбільше падіння продажів було зафіксовано у Києві через запеклі бої навколо столиці.