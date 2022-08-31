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Новини
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"Газпром" повністю зупинив "Північний потік"

поток,северный

Російський "Газпром" припинив постачання газопроводом "Північний потік" для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті.

Про це повідомила пресслужба російської компанії.

"Постачання "Північним потоком" повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляли в "Газпромі", ремонт триватиме з 04:00 31 серпня до 04:00 3 вересня.

19 серпня російський "Газпром" повідомив, що повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працював лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі минуого тижня перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів. Однак станом на 30 серпня ціни ф’ючерсів на газ у Європі опустилися нижче за $2700 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

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Що ж, усе логічно: за що меркозі і макрошольци боролись, на те і напоролась...
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31.08.2022 09:22 Відповісти
"третя світова війна " має багато різних облич....газова війна, інформаційна, військова, гуманітарна, міграційна війна ... Все це об'єднується під одним словом "війна"..
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31.08.2022 11:50 Відповісти
Ну що ж, газові наркомани, аукнолось підмахування до пуйла? Нехер зберігати усі яйця в одній корзині...
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31.08.2022 11:50 Відповісти
А в это время,бабушка Меркель,пересчитывает купюры в рублях.
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31.08.2022 13:32 Відповісти
Незабаром очікується, що Німеччина оголосить рішення про продовження терміну експлуатації трьох своїх атомних електростанцій, що залишилися.

Є плани щодо зменшення залежності Німеччини від російського газу та заміщення імпорту до середини 2024 року.
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31.08.2022 22:46 Відповісти

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