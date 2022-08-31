Понад 80% росіян втратили заощадження після початку повномасштабної війни, – опитування

Понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лютого 2022 року.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на на результати опитування "АльфаСтрахування".



Так, лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили. 8% заявили, що повністю втратили свою фінансову подушку безпеки. Кожен п'ятий (21%) заявив про втрату майже всіх заощаджень, 52% втратили незначну їхню частину.



У дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років. Більше половини з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.



Третина опитаних (34%) також розповіла, що їхні витрати на повсякденні потреби за цей час зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів – на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Як повідомлялося, у другій половині 2022 року близько 200-300 тис. росіян можуть залишитись без роботи через запроваджені проти Росії санкції та масовий вихід з країни західних компаній.