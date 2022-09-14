Україна відновила третю резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Українські інженери у вівторок, 13 вересня, відновили роботу третьої резервної лінії електропередачі до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).



"Резервна лінія 150 кВ знову стала доступною для ЗАЕС після ремонту розподільчого пристрою на прилеглій ТЕЦ через кілька днів після того, як він був пошкоджений в результаті обстрілу", – йдеться у повідомленні.



Це означає, що на станції відновлено всі три резервні лінії електропостачання. Одна з них, лінія 750/330 кВ, наразі забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, яка потрібна для охолодження та інших важливих функцій безпеки. Лінії 330 кВ та 150 кВ перебувають в резерві.



Також зазначається, що всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупинки, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки.



Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову наголосив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції залишається нестабільною. За його словами, хоча останніми днями на ЗАЕС чи поблизу неї не було обстрілів, вони все одно відбуваються на ширшій території.



За його словами, чотири основні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС не працюють, і зараз вона не забезпечує електроенергією домогосподарства та заводи.



У понеділок Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Як повідомлялося, 11 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок консультацій щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Росія у свою чергу заявила що не планує відводити свої війська з території окупованої Запорізької АЕС в рамках оголошених Міжнародного агентства з атомної енергії консультацій про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.

Раніше МАГАТЕ у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.