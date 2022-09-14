Євросоюз не продовжив санкції проти Януковича та Пшонки за розкрадання держкоштів
Євросоюз не став продовжувати санкції проти експрезидента України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, введені за розкрадання держкоштів.
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, передає DW.
У березні 2014 року Євросоюз запровадив санкції щодо Януковича, Пшонки та їхніх синів як "осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в Україні у межах розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів та їх незаконним виведенням за межі країни".
Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив не продовжувати ці заходи.
Водночас Віктор Янукович із сином продовжують залишатися під санкціями Євросоюзу. Раніше у серпні Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента-втікача та його сина у зв’язку з російською війною проти України.
Так, Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави". У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украине тихо и незаметно прошло то, что беглый президент Украины Виктор Янукович, в судебном порядке, снял с себя санкции ЕС. И не только он.
В Официальном журнале ЕС 12 сентября опубликованы нормативные правовые акты о снятии санкций с Виктора Януковича, его сына Александра, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артёма. Это произошло благодаря пассивной позиции Минюста Украины и Генпрокуратуры. Они сделали все возможное, чтобы за 8 лет после Майдана Янукович и его окружение смогли выйти из под санкций и вернуть себе бабло спрятанное ими в ЕС. Браво! Минюст и Генпрокуратура смогли!
Под санкциями ЕС по основаниям «украинского» Регламента 208/2014 и Решения 119/2014 против представителей бывшей власти остались 3 человека: экс-глава МВД Виталий Захарченко и младоолигархи: Сергей Курченко и Виктор Ратушняк. Но уверен, что наши Минюст и Генпрокуратура сделают все, чтобы и они вышли из под санкций. Интересно, а это по скудоумию, некомпетентности или просто денег взяли?
БЕРЕЗА
----------
Юрій Луценко, який "не мав юридичної освіти", тим не менше зміг конфіскувати до Державного бюджету 1,5 мільярди вкрадених ЯнукОвочем грошей.
А "новиє маладиє ліца" Вови ЗЕлупи - зробили все, щоб Овоч зняв з себе усі санкції.
Наголосувало бидло...