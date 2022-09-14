Агрохолдинг МХП Косюка отримав збиток на $89 мільйонів за півроку

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року отримав $89 млн чистих збитків, переважно внаслідок збитку на $122 млн, зафіксованого у першому кварталі.

Без урахування курсових різниць чистий збиток за перше півріччя склав $89 млн порівняно з $51 млн чистого прибутку в першому півріччі 2021 року, зазначається у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас у другому кварталі 2022 року агрохолдинг отримав $20 млн чистого прибутку, що в 11,6 раза менше за показники другого кварталу 2021 року ($232 млн). Без урахування курсових різниць чистий прибуток знизився до $17 млн із $201 млн.

Виторг холдингу за квітень-червень 2022 року склав $595 млн (зростання на 10% до аналогічного періоду 2021 року), за січень-червень – $1,15 млрд (+16%).

Його показник EBITDA впав у другому кварталі до $119 млн (-58%), а в першому півріччі – до $169 млн (-51%), при зниженні рентабельності продажів (EBITDA margin) квітень-червень до 20% (-32 в.п. .), а за січень-червень – до 15% (-35 п. п.)

Операційний прибуток МХП у другому кварталі знизився на 72% до аналогічного періоду минулого року - до $67 млн, першому півріччі – до $76 млн (-70%), валовий прибуток за другий квартал склав $152 млн (-48%), за півріччя – $241 млн (-33%).

"Група зазнала значних витрат, пов'язаних з війною, після російського вторгнення 24 лютого. За період, що закінчився 30 червня 2022 року, вони склали майже $50 млн, включаючи пожертвування на підтримку спільноти, списання запасів та біологічних активів та інші витрати, пов'язані з війною", – зазначається у звіті.

Водночас у МХП не було значних матеріальних збитків об'єктам, інфраструктурі та продукції, за винятком руйнування росіянами орендованого сховища в Київській області в березні (із втратами на майже $6 млн) і призупинення роботи підприємства "Український бекон" у Донецькій області, яке наразі евакуйовано до іншого регіону країни.

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Згідно з документом, у другому кварталі поточного року експортні поставки згенерували аграрній групі $333 млн, або 56% від загального виторгу (за аналогічний період 2021 року – 53%), тоді як за підсумками першого півріччя – $640 млн, або 56% (у січні- червні 2021 року – 51%).

"Незважаючи на те, що МХП продовжує стикатися зі складними проблемами та перебоями в роботі, продажах та логістиці, тепер компанія змогла відновити виробництво м'яса птиці на своїх українських підприємствах майже до 100% потужності. В останні місяці були створені нові, хоч і більш складні та дорогі логістичні маршрути, і обсяги експорту зростають", – наголошується у звіті.

Агрохолдинг вирішив не нараховувати і не виплачувати 2022 року дивіденди за 2021 рік через ризики, спричинені російським вторгненням в Україну.

Як повідомлялося, агрохолдинг МХП зменшив виробництво курятини у другому кварталі 2022 року на 11%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 170,4 тис. тонн. За підсумками першого півріччя обсяги виробництва курятини склали 346,04 тис. тонн, що дещо менше, ніж у першому півріччі 2021 року (357,53 тис. тонн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.