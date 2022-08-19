Агрохолдинг МХП Косюка зменшив сплату податків до державного бюджету майже вдвічі

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка, найбільший виробник курятини в Україні, в січні-червні 2022 року сплатив сумарно 2,03 млн податків, зборів та внесків до бюджетів усіх рівнів, що на 15,4% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

За даними аграрної групи, а тому числі до державного бюджету у січні-червні 2022 року вона сплатила 480 млн грн, що у 1,9 раза менше, ніж у першому півріччі 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, агрохолдинг сплатив 841 млн до місцевих бюджетів (на 4,1% менше), а також 705 млн грн єдиного соціального внеску (на 17% більше).

Водночас в компанії зауважили, що за час повномасштабного російського вторгнення група безкоштовну роздала 11 тис. грн. тонн м'яса курки, що відповідає 615 млн грн у грошовому еквіваленті.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко запропонував змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту (за винятком виробництва та збуту підакцизних товарів та грального бізнесу). Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак 1 квітня Верховна Рада прибрала і цей ліміт, поширивши податкові пільги на найбільший бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

