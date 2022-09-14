Росія зруйнувала 90% потужностей вітрової енергетики в Україні, – дослідження

Станом на червень 2022 року 90% потужностей вітроелектростанцій в Україні були виведені з експлуатації внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться в дослідженні REN21, аналітичного центру з відновлюваних джерел енергії, та Європейської економічної комісії ООН, передає Bloomberg.

Також були зруйновані 30% потужностей сонячної електростанції, додають експерти.



До повномасштабної війни Україна досягла найбільшого приросту сонячної та вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії та Південно-Східної Європи, які включені в дослідження. Україна додала 8,3 ГВт потужностей у період з 2017 до 2021 рік, уточнюють у REN21.

Ділянки, які постраждали від вторгнення Росії, становлять чверть загальної потужності вітру регіону та п'яту частину його сонячної енергії.

"Російське вторгнення в Україну та його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії у короткостроковій перспективі. Водночас це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики та може спричинити сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні", – зазначив виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

Як повідомлялося, Україна в межах повоєнного відновлення планує побудувати 7,1 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики.