Кабмін не планує звільняти Вітренка з посади голови "Нафтогазу", – Шмигаль

Кабінет міністрів поки не планує звільняти голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це заявив премʼєр міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає Forbes.

"Станом на сьогодні в уряді не обговорюється відставка голови "Нафтогазу", – заявив Шмигаль.

"Дискусій щодо цього не було", – додав він.

За словами Шмигаля, протягом літа між урядом та "Нафтогазом" були непрості дискусії щодо обсягів накопичення газу та управління боргом держкомпанії.

Уряд отримав гарантії від США та європейських країн, що Україна зможе розраховувати на постачання газу в четвертому кварталі цього року та в першому кварталі наступного року.

"Це дозволило нам знизити поріг накопичення з 19 млрд до 15 млрд кубометрів газу на 1 жовтня. Ми стабільно проходимо опалювальний сезон – це головне. Всі інші дискусії носять робочий характер", – зазначив прем'єр.

Перемовини з кредиторами "Нафтогазу" щодо реструктуризації єврооблігацій 2022 і 2026 років ще тривають.

"Уряд підключився на другому етапі цих перемовин, але, на жаль, кроки, які були зроблені до цього, поки не дали змоги досягти успіху", – зазначив голова уряду.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.