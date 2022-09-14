МВФ схвалив новий пакет екстреної допомоги Україні на $1,4 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодив виділення Україні додаткових коштів на суму $1,4 млрд у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI).

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба уряду.

"Вчора відбулася розмова Президента України з керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ погодив виділення Україні ще одного фінансування в розмірі $1,4 млрд. Так само як це було на початку війни. Ми домовились, що будемо продовжувати працювати з МВФ, щоб наступного року започаткувати нову спеціальну програму", – розповів голова уряду.

Він нагадав, що минулого тижня Єврокомісія погодила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги до кінця вересня, надходження ще 3 млрд євро у вигляді гранту очікується наприкінці жовтня - на початку листопада.

Прем’єр-міністр також нагадав про ініціативу gрезидента США щодо виділення додаткової допомоги нашій державі у розмірі $11,7 млрд.

"Ми розуміємо, що з такою підтримкою Сполучених Штатів, і з отриманням допомоги від Євросоюзу, ми цей рік проходимо стабільно", – запевнив Шмигаль.

Водночас, за його словами, для покриття дефіциту державного бюджету наступного року планується залучення міжнародної фінансової допомоги та випуск військових облігацій.

"Це два джерела надходжень, крім податкових та митних, які ми бачимо наступного року", — зазначив Глава Уряду.

Шмигаль підкреслив, що на сьогодні є три фінансових партнери, з якими активно співпрацює наша держава: МВФ, Європейський Союз і США. Зокрема, з МВФ вже йде спільна робота над програмою на наступний рік.

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Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.