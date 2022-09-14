Німецька логістична компанія Deugro продала бізнес у Росії

Європейська логістична компанія Deugro, що спеціалізується на транспортуванні особливо важких і негабаритних вантажів, продала свій бізнес в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, 5 вересня Deugro підписала угоду про продаж свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

"Це завершує оголошені на початку війни наміри Deugro відмовитися від своїх інтересів у Росії та згодом згорнути свою діяльність", – зазначається у повідомленні.

Компанія уточнює, що угоду про продаж російського бізнесу вже закрито.

Deugro – міжнародний провайдер транспортно-експедиторських послуг, що спеціалізується на перевезенні великих промислових вантажів. Російська "дочка" компанії брала участь як транспортний оператор у таких проектах, як будівництво "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурського ГПЗ, заводу полімерів "Іркутської нафтової компанії", БДХК та інших.

Deugro – німецька приватна компанія, що спеціалізується на транспортуванні важких вантажів, включаючи їх монтаж та встановлення.

Deugro була заснована в 1924 році в Німеччині. Станом на 2015 рік компанія працювала у 35 країнах і мала понад 70 офісів і близько 3000 співробітників по всьому світу.

За даними російських ЗМІ, підрозділ компанії у РФ брав участь як транспортний оператор в таких проектах, як будівництво "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурського ГПЗ, заводу полімерів "Іркутської нафтової компанії", БГХК та інших.