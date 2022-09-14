Голова МВФ анонсувала нову довгострокову програму для України
Протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову програму з економічною групою України.
Про це в інтервʼю президенту Центру глобального розвитку повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Forbes.
За словами Георгієвої, після того, як МВФ підтримав Україну через екстрене фінансування у березні ($1,4 млрд), потреби країни зросли.
"Ми збираємося дещо змінити нашу спроможність щодо залучення за допомогою пропозиції, яку ми зробили нашій Раді. Це крок уперед до повноцінної програми Фонду", – сказала голова Фонду.
За її словами, місія Фонду працюватиме у цьому напрямку з економічною групою України протягом наступних тижнів.
Георгієва також зазначила, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським, він дав зрозуміти, що розраховує на продовження співпраці з МВФ у макроекономіці та грошово-кредитній політиці.
Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.
Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування.
Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.
Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.
У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.
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