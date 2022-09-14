Голова МВФ анонсувала нову довгострокову програму для України

Протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову програму з економічною групою України.

Про це в інтервʼю президенту Центру глобального розвитку повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Forbes.

За словами Георгієвої, після того, як МВФ підтримав Україну через екстрене фінансування у березні ($1,4 млрд), потреби країни зросли.

"Ми збираємося дещо змінити нашу спроможність щодо залучення за допомогою пропозиції, яку ми зробили нашій Раді. Це крок уперед до повноцінної програми Фонду", – сказала голова Фонду.

За її словами, місія Фонду працюватиме у цьому напрямку з економічною групою України протягом наступних тижнів.

Георгієва також зазначила, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським, він дав зрозуміти, що розраховує на продовження співпраці з МВФ у макроекономіці та грошово-кредитній політиці.

Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.

Читайте також: Нацбанк очікує прогресу у переговорах з МВФ найближчим часом

Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.