Єврокомісія планує вилучити 140 мільярдів євро надприбутків у виробників електроенергії

Європейська Комісія пропонує запровадити ліміт для доходів виробників електроенергії, перенаправивши частину цих коштів на заходи, які б дозволили пом’якшити наслідки енергетичної кризи для економіки ЄС.

Про це йдетья в заяві глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначаться, що це рішення дозволить європейським країнам залучити понад 140 млрд євро.

"Країни ЄС вже витратили мільярди євро на допомогу домогосподарствам, що страждають. Однак ми знаємо, що цього недостатньо. Тому ми пропонуємо ввести стелю для доходів компаній сфери низьковитратного виробництва електроенергії. У нинішні часи було б неправильно отримувати рекордні прибутки, виграючи за рахунок війни та на шкоду споживачам", – заявила фон дер Ляєн.

"У ці часи прибутки мають бути направлені тим, хто їх потребує найбільше", – сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, великі прибутки в результаті стрибка цін на енергоресурси отримують також виробники нафти, газу та вугілля.

Їм теж доведеться "заплатити свою частку" та зробити свій внесок у подолання енергетичної кризи, зазначила вона.

Серед інших заходів, які пропонує європейський регулятор, – скорочення споживання електрики в регіоні в найближчі місяці.

Пропозиції ЄК будуть розглянуті міністрами енергетики держав ЄС на засіданні, наміченому на 30 вересня. Представники деяких країн раніше пропонували ввести стелю для ціни газу, що постачається до Європи з Росії чи інших постачальників. Фон дер Ляєн заявила 14 вересня, що ЄК планує розробити заходи для зниження вартості газу "з урахуванням специфічної природи наших відносин із постачальниками – від ненадійних постачальників, таких як РФ, до надійних друзів, таких як Норвегія".

Вона зазначила, що торік на Росію припадало 40% газу імпортованого Євросоюзом. На цей час ця частка знизилася до 9%.