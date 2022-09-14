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Мінсоцполітики очікує зростання кількості отримувачів субсидій

субсидия

В Україні наразі налічується 2,2 млн домогосподарств, які отримують житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Взимку ця цифра може збільшитися до 2,8 млн домогосподарств.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України, передає Укрінформ.

"Загальна чисельність отримувачів (субсидій) наразі налічує 2,2 млн домогосподарств. Взимку зазвичай ця цифра збільшується, тому очікуємо на рівні минулорічних показників – близько 2,5-2,8 млн отримувачів", – зазначили в Мінсоцполітики.

На поточний момент середньомісячний показник нарахувань допомоги дорівнює 1700-1800 грн на одне домогосподарство.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не очікує на збільшення кількості отримувачів житлових субсидій у зв'язку з війною.

Нагадаємо, у 2021 році субсидії отримували близько 2,7 млн домогосподарств.

Автор: 

субсидія (611) Міністерство соціальної політики (663)


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