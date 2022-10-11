Росія втратила 60% морських продажів нафти в Європі

Росія втратила три п’ятих своїх морських продажів нафти в Європі після того, як ввела війська в Україну в лютому.

За даними Bloomberg, Росія практично повністю втратить цей ринок за вісім тижнів, а останні санкції сильно ускладнять перенаправлення потоків в інші країни, передає Європейська правда.

За чотири тижні по 7 жовтня поставки нафти в Європу становили в середньому 630 тис. барелів на день, що менше, ніж 1,62 млн до вторгнення.

Танкери, що перевозять російську нафту, тепер змушені витрачати в 10 разів більше часу на доставку кожного вантажу в Індію, ніж раніше на доставку вантажу в Польщу.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.