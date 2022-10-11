Російські активи Nissan переходять у держвласність РФ

Російські активи японського автоконцерну Nissan передають у державну власність РФ.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на Мінпромторг країни.



Зазначається, що новим власником активів "Ніссан Менуфекчурінг Рус", включаючи завод у Санкт-Петербурзі, "за символічну вартість" стане ФДУП "Науковий-дослідний автомобільний та автомоторний інститут" (ФДУП НАМІ), підвідомче міністерству. До угоди також входить центр продажу та маркетингу в Москві.

Угода передбачає опціон на зворотний викуп протягом шести років, а також збереження працездатності заводу, зокрема близько двох тисяч робочих місць.



Обслуговування автомобілів Nissan у Росії та постачання запчастин до них забезпечуватиме "АвтоВАЗ".

Ця схема практично ідентична виходу з РФ члена альянсу з Nissan французького Renault.

Як повідомлялося, у вересні Nissan продовжив зупинку заводу в Росії ще на три місяці. У березні компанія призупинила експорт автомобілів до Росії.

Нагадаємо, у травні російські активи французького автоконцерну Renault перейшли у державну власність РФ. Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".