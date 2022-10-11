Тимчасові відключення електроенергії триватимуть ще кілька днів, – голова "Укренерго"

НЕК "Укренерго" вчора увечері відновило енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло в результаті масштабного ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури, однак впродовж кількох наступних днів знадобиться додаткове обмеження електроспоживання.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає пресслужба компанії.

Він пояснив, що додаткові обмеження постачання електроенергії потрібні, щоб дати можливість ремонтним бригадам відновити електромережі.

"Це будуть повністю контрольовані тимчасові обмеження, які триватимуть по кілька годин. Вони вводяться у повній координації з диспетчерами "Укренерго" і покликані зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж", – сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" наголосив, що під ракетну атаку ворога потрапила безпрецедентна кількість енергетичних об’єктів у багатьох регіонах України, внаслідок чого диспетчери заживлювали споживачів по резервним схемам живлення.

"З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати живлення усім споживачам. Але цього разу нам потрібна допомога від українців: ввечері з 17 до 23 години, за можливості, зменшити використання потужних електроприладів. Це праски, електроопалення, тепла підлога, пральні машини тощо", – закликав Кудрицький.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.