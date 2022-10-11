Україна проходить енергетичну кризу без постачання електроенергії з Європи, – "Укренерго"

Системний оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" не подавав запиту на надання аварійної допомоги від європейських країн для стабілізації енергопостачання, порушеного внаслідок масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомили у пресслужбі компанії, енергосистему України наразі вдалося збалансувати за рахунок внутрішніх ресурсів, передає Інтерфакс-Україна.

"Аварійну допомогу не запитували вчора, і не плануємо зараз. Енергосистему вдалося збалансувати самотужки і за рахунок внутрішніх ресурсів", – пояснили в "Укренерго".

Водночас у компанії нагадали, що український оператор має можливість запросити аварійну допомогу будь-якої миті, оскільки підписано відповідні угоди з операторами системи передачі сусідніх європейських країн. Однак в "Укренерго" висловили впевненість у тому, що Україна зараз не потребує імпорту електроенергії.

"Обмеження споживання у Києві та центральному регіоні пов'язане не з дефіцитом ресурсу, а з пошкодженням інфраструктури і необхідне для того, щоб ремонтники швидше закінчили відновлювальні роботи", – нагадали в компанії, додавши, що за необхідності імпорт можливий, його не закривали.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях, також було припинено експорт електроенергії до Європи.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей. За даними компанії, додаткові обмеження постачання електроенергії триватимуть ще декілька днів.