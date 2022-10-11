Воду та світло по всьому Києві дадуть до кінця дня, – КМДА

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня, 11 жовтня, залишилися локальні проблеми в кількох десятках будинків.

Про це повідомив перший заступник міського голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам вдалося задіяти резервні можливості, і місто залишилося зі світлом. Протягом минулої доби вже практично відновили пошкоджену інфраструктуру. На ранок залишалося буквально 20-30 будинків без світла, але це абсолютно локальні, не системні проблеми. Протягом дня ми всі відновимо", – сказав Поворозник.

За його словами, тривають ремонтні роботи на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які постраждали від російських ракет. Водночас, уже відновлено пошкоджений ракетним ударом водогін та каналізацію на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка.

Щодо транспортної системи, вона працює у встановленому у воєнний час режимі, повідомив Поворозник. Під час тривоги наземний транспорт та наземна частина метрополітену зупиняється.

Він зазначив, що на бульварі Тараса Шевченка вже відновили світлофорні об'єкти та контактні мережі тролейбусів, рух на цій ділянці відновлено.

Водночас Поворозник підкреслив, що влада міста просить киян економити електроенергію в піковий годинник навантаження з 17:00 до 22:00.