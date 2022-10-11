Уряд знову закликає українців обмежити споживання електроенергії

Через те, що Росія другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України, уряд закликає українців обмежити використання електроприладів у години пік – з 17:00 до 23:00.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність. Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії", – написав Шмигаль.

Голова уряду закликав з 17:00 до 23:00 не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини.

Він нагадав, що у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", – наголосив Шмигаль.

Він додав, що вчора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів, вже вдалося відновити електропостачання у 3,8 тис. населених пунктів.

"Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів", – уточнив Шмигаль.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.