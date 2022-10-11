Попит на гривневі облігації уряду впав до мінімуму з початку війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 11 жовтня, змогло залучити до держбюджету 3,6 мільярда гривень, майже уся ця сума надійшла від продажу цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

Як свідчать дані Мінфіну, водночас надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 11,8 мільйона гривень. Це найменша сума з початку повномасштабної війни – менше вдалося залучити лише 4 жовтня (44,53 млн грн) та 6 вересня (47,35 млн грн).

Попри падіння попиту на ОВДП у гривні ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 6,46 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – лише 0,37 млн грн.

Від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 4,97 млн грн.

Водночас Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $98,18 млн під 4,25 % річних.

Читайте також: Нацбанк відмовився від критики Мінфіну через ставки за військовими облігаціями

Як повідомлялося, станом на 5 жовтня з початку повномасштабної війни Національний банк викупив ОВДП (тобто забезпечив емісійну підтримку держбюджету) на 315 млрд грн, тоді як на ОВДП-аукціонах Мінфіну вдалося розмістити ці держпапери серед інших інвесторів лише на 145,3 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.