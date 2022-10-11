"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання у Києві та центральних областях

Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів електроенергії, хоча вдень вдалося цього уникнути.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", також застосовувати примусові обмеження споживання будуть у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

"Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)", – зазначається у повідомленні.

Водночас у компанії запевняють, що фахівцям "Укренерго" та обленерго сьогодні вдалося відновити енергоживлення майже на всій території України після вчорашньої терористичної атаки росіян на енергетичні об’єкти.

"Стабілізовано енергоживлення західних областей, майже повністю відновлено енергопостачання в Харківській області. Відновлювальні роботи на Київщині та в центральних областях тривають", – уточнили в "Укренерго".

При цьому через ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру на заході та сході України вранці у вівторок диспетчерський центр НЕК "Укренерго" та обленерго застосували резервні схеми живлення та не втратили рівень споживання в цих регіонах.

"Укренерго" також закликає зменшити споживання електроенергії, зокрема, не вмикати потужні електроприлади одночасно з 17:00 до 23:00.

За даними компанії, вчора у вечірні години споживання електроенергії по всій Україні знизилося на 13-15% або на 1,5-2 ГВт, що еквівалентно роботі 2 атомних блоків.

"В центральних регіонах та Києві, де вводили примусові обмеження споживання у вечірні години знизилося на 26,5%. З них майже 10% – добровільні обмеження енергоспоживання з боку громадян. Це суттєво полегшило фахівцям "Укренерго" можливість збалансувати енергосистему після масованих ворожих обстрілів", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.